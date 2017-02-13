Россияне стали меньше жениться / Число разводов не изменилось

Публикации за 13.02.17

За 2016 год в России было зарегистрировано на 15% меньше браков, чем годом ранее. Эксперты считают, что это связано с модой на свободные отношения, а также экономическим кризисом. При этом число разводов осталось прежним, давно замечено, что в нестабильной ситуации в стране семьи становятся крепче.

За прошлый год было создано на 175 тысяч семей меньше, чем в 2015 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Наибольшее число браков зарегистрировано в Центральном федеральном округе, лидирует Москва – как самый населенный город России. Меньше всего женились жители Дальнего Востока.

В первую очередь столь резкое падение показателя связано с тем, что сейчас в брак вступают граждане, рожденные в кризисные 1990-е годы, известные провальной демографической ситуацией. Таким образом, в дальнейшем это опять же влечет снижение рождаемости.

Как говорят эксперты, «недосчитавшись» зарегистрированных браков, страна потеряла как минимум 175 тысяч детей. И обвал рождаемости 1987-1993 годов все еще сильно влияет на нынешнюю демографическую обстановку. Реальный бэби-бум начался в стране только в 2007 году, эффект от него почувствуется не раньше 2027 года, когда новое поколение начнет вступать в брак и рожать детей.

Однако не только малочисленность рожденных в 1990-е годы детей влияет на число создаваемых сейчас семей. Немаловажным обстоятельством выступает экономическая нестабильность. Свадьба требует больших материальных расходов, поэтому потенциальные молодожены не торопятся организовывать торжество, предпочитая тратить деньги, например, на образование.

Кроме того, в России нарастает тенденция пробных браков. Молодые люди живут вместе, не вступая в официальные отношения, и только через несколько лет регистрируют брак или расстаются. В связи с этим вопросы формирования семьи и планирования детей переносятся на более зрелый возраст – после 30 лет.

Между тем, количество разводов в стране за последние несколько лет даже несколько уменьшилось. В 2016 году брак расторгли 600 тысяч пар, что на 1% меньше, чем годом ранее. Чаще всего разводятся опять же в Центральном округе, реже – на Кавказе.

Москва, Зоя Осколкова

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