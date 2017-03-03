Выйду – и завершу начатое: в Минске вынесли приговор по делу о резне бензопилой / Студенту-убийце дали 15 лет тюрьмы

Публикации за 03.03.17

Минский городской суд вынес приговор по «громкому» делу о резне бензопилой в ТЦ «Европа». Обвиняемый 18-летний Владислав Казакевич получил 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщает РИА Новости, по различным статьям УК Белоруссии суд назначил Казакевичу наказание сроками девять, десять, 12 лет и три года лишения свободы. Окончательное наказание в 15 лет суд назначил путем частичного сложения наказаний и погашения более мягкого наказания более строгим. Кроме того, преступник должен выплатить родственникам убитой им женщины крупные денежные суммы в качестве погашения морального и материального ущерба. Приговор может быть обжалован в течении десяти дней в Верховном суде Белоруссии.

8 октября прошлого года юноша с бензопилой и топором напал на работников и посетителей минского торгового центра «Новая Европа». Бензопилой он искалечил 43-летнюю работницу торгового центра, женщина скончалась на месте. Топором он ударил еще двух женщин, они получили ранения. Нападавший был задержан милицией с помощью посетителей и продавцов торгового центра. Следствие установило, что решение о совершении массового убийства с особой жестокостью молодой человек принял давно. В октябре он планировал совершить аналогичное преступление по месту учебы, однако не довел свой умысел до конца – по независящим от него причинам.

Как сообщает TUT.bу, после вынесения приговора Казакевич, не проявлявший на суде ни малейших признаков раскаяния, заявил буквально следующее: «К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое».

Отец убийцы так прокомментировал слова сына: «Его слова – подтверждение болезни. Его нужно лечить принудительно. Сами посмотрите, как он себя ведет. Для меня это дикость, но в то же время не сюрприз, зная его заболевание. Никто из экспертов не смог дать логичного ответа, почему сына признали вменяемым».

Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Ни адвокат обвиняемого, ни врачи во время процесса не ставили вопрос о том, что Казакевича нужно принудительно лечить. Адвокат всего лишь просил переквалифицировать статью «Убийство» на более легкую часть, по которой грозит наказание от 6 до 15 лет. Правда, во время процесса адвокат просил назначить повторную судебно-психиатрическую экспертизу, но суд ходатайство отклонил.

Прокурор во время судебных прений просил для обвиняемого наказание в виде 15 лет лишения свободы. На момент совершения преступления осужденному не было 18-ти, поэтому, в соответствии с белорусским законодательством, ему не может быть назначено наказание строже, чем лишение свободы сроком на 15 лет.

Минск, Зоя Березина

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