За отсутствие связи и воды поставщиков накажут рублем / ЖКХ и операторов связи хотят штрафовать за неоказанные услуги

Публикации за 13.03.17

Управляющие компании, операторы телефонной связи и интернет-провайдеры должны нести ответственность за некачественное оказание услуг. Более того, за невыполнение обязательств, например, отсутствие связи или воды, компании должны платить неустойку потребителям. С такой инициативой представители Союза потребителей России собираются выступить на парламентских слушаниях.

В настоящее время коммунальщики обязаны производить пересчет за то время, когда услуга оказана не была. Например, если в домах несколько часов не было воды, за каждый час управляющая компания возвращает жителям 0,15% от ежемесячной стоимости. Однако подобные действия не являются штрафом, а лишь небольшой компенсацией за тот период, когда люди не могли пользоваться услугой, пишут «Известия».

Кроме того, по правилам оказания коммунальных услуг каждый месяц коммунальщики могут на сутки отключать воду без какого-либо возмещения. Союз потребителей России предлагает принципиально изменить подход к неоказанию услуги и за подобные действия карать штрафом в размере 3% от ее стоимости за каждый час, когда услуга не предоставлялась.

Штрафные санкции должны быть четко прописаны на законодательном уровне, только тогда норма будет соблюдаться на местах, считают эксперты. Ответственность поставщиков должна быть усилена, а потребитель ни при каких обстоятельствах не должен платить за некачественную или неоказанную услугу. Впрочем, размер штрафа вызывает некоторые опасения. При 3% неустойке в час многие компании попросту разорятся.

Между тем, по словам экспертов права, операторы связи вообще не платят компенсаций за предоставление некачественных услуг или за их неоказание. Максимум, на что могут рассчитывать потребители, это программы лояльности, когда бесплатные услуги связи предоставляются взамен тому периоду, когда услуги не были оказаны или были оказаны некачественно.

Москва, Зоя Осколкова

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