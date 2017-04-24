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Общество

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Публикации за 24.04.17

Половина россиян устала ждать от Путина перемен к лучшему / «Левада-Центр» изучил отношение граждан к президенту

Половина россиян устала ждать от Путина перемен к лучшему «Левада-Центр» изучил отношение граждан к президенту

В имидже президента России Владимира Путина за десять лет произошли существенные изменения, свидетельствуют данные , проведенного «Левада-Центром». Так, например, социологи отметили, что место экономических успехов заняло повышение боеспособности армии и «укрепление международных позиций».

Если десять лет назад (в августе 2007) Владимиру Путину доверяли 80% россиян, теперь таковых оказалось 72% участников опроса, не доверяет – 19%, а затруднились ответить 9% респондентов. Десять лет назад, о недоверии высказались 12% опрошенных.

Примечательно также и то, что впервые за три года (с 2014 года, когда состоялось воссоединение Крыма с Россией) увеличилось число граждан, которые соглашаются с формулировкой опроса, что «население устало ждать от Владимира Путина каких-то положительных сдвигов в нашей жизни». В 2014 году были определенно согласны с этим лишь 9% респондентов, а скорее согласны 29% (не согласны 50%). Сейчас с этими утверждениями в той или иной мере согласен 51% участников опроса (16% и 35% респондентов соответственно). Не согласны 35%.

Самой неудачной сферой работы, по мнению россиян, как и десять лет назад, остается «борьба с коррупцией» (32%). В 2007 году вслед за этим пунктом шли борьба с преступностью (23%), укрепление морали (22%). Кроме того, в числе главных неудач респонденты сочли работу Путина по повышению уровня жизни (32%), экономическому развитию страны (26%) и «обузданию олигархов» (21%). Десять лет назад на первый план в положительных оценках работы главы государства выходили экономические достижения (18%) и повышение уровня жизни граждан (16%). Сейчас же лидирует ответ о «повышении боеспособности вооруженных сил» и «укреплению международных позиций РФ»

Опрос проведен 7-10 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Москва, Ивана Гридин

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