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Общество

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Публикации за 29.05.17

Патриарх Кирилл сравнил законы об однополых браках с фашизмом
Фото: официальный сайт Московского патриархата

Патриарх Кирилл сравнил законы об однополых браках с фашизмом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что законы, разрешающие вступать в брак однополым парам, противоречат нравственной природе человека. По его словам, именно по этой причине против этих норм восстают люди, как выступали ранее против законов фашистской Германии.

Тему гей-браков предстоятель РПЦ поднял во время своего выступления в Бишкекском университете в Киргизии, пишет «Интерфакс». «К сожалению, в некоторых странах, на Западе – впервые, может быть, за все время – стали приниматься законы, которые порывают с нравственной природой человека, с совестью. Это законы о так называемых гомосексуальных браках. А когда законодательство разрывает связь с нравственностью, оно перестает быть законодательством, приемлемым для людей, оно вызывает протесты», – заявил патриарх Кирилл.

Глава РПЦ считает, что принятие таких законов стало возможным, когда власти сделали акцент на свободу при полном игнорировании нравственности. По словам патриарха, свобода и нравственная ответственность неделимы, а нормы, которые идут в разрез нравственным принципам, не могут считаться обязательными. Священнослужитель добавил, что данное «историческое искушение» со временем должно пройти, в противном случае человеческое общество станет нежизнеспособным.

Напомним, первыми гомосексуальные союзы легализовали Нидерланды в 2001 году. В настоящее время однополые браки разрешены в 20 странах мира, нескольких штатах Мексики и на большей части территории Великобритании.

Бишкек, Зоя Осколкова

Бишкек. Другие новости 29.05.17

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