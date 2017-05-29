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Общество

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Публикации за 29.05.17

Названа дата введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Названа дата введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет введен с 2022 года, сообщила сегодня министр образования Ольга Васильева. По ее словам, пилотные проекты по сдаче экзамена по этому предмету будут запущены в ряде регионов с 2020 года. Министр также сообщила, что история станет обязательным предметом ЕГЭ с 2020 года. Таким образом, иностранный язык через 4 года станет четвертым обязательным предметом для итоговой аттестации.

«В 2022 году сдача ЕГЭ по иностранному языку станет обязательной, – приводит слова министра РБК. – А с 2020 года она пойдет у нас в штатном режиме по нескольким регионам как пилот». Ранее, в 2015 году тогдашний министр образования Дмитрий Ливанов заявлял, что сделать ЕГЭ по иностранному языку обязательным планируется с 2022 года.

Васильева напомнила, что в 2017 году Минобрнауки убрало тестовые части во всех предметах, кроме иностранного языка. «Страна медленно, но верно готовится к ЕГЭ по иностранному языку», – добавила глава Минобрнауки.

Васильева также отметила, что история войдет в число обязательных предметов ЕГЭ с 2020 года. В этом году обязательными предметами являются только русский язык и математика.

Сегодня в России стартовал основной период сдачи ЕГЭ: в школах прошли экзамены по географии и информатике. Географию решили сдавать 21,5 тыс. выпускников, информатику – 65,5 тыс. По словам Васильевой, внештатная ситуация зафиксирована только в поселке Зеленогорский Ставропольского края, где из-за паводка 42 выпускника не смогли сдать экзамен. Для них ЕГЭ перенесут на резервный день. «Все остальное идет так, как должно было идти», – заявила Васильева, чьи слова приводит РИА «Новости».

Москва, Светлана Петрова

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