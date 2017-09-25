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Общество

Орешкин: демографическая ситуация в России одна из самых тяжелых в мире

Орешкин: демографическая ситуация в России одна из самых тяжелых в мире
Фото: сайт Правительства РФ

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о демографической ситуации в стране. По словам министра, в ближайшие годы Россия будет терять 800 тысяч трудоспособного населения ежегодно.

Выступая на конференции в Корпоративном университете Сбербанка, Максим Орешкин сообщил, что демографическая ситуация в России одна из самых тяжелых в мире.

Минимум рождаемости был достигнут в стране в 1999 году, россияне, появившиеся на свет в это время, становятся совершеннолетними и входят в состав рабочей силы. «Поколение очень маленькое, поэтому динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться», – цитирует министра РИА «Новости».

Таким образом, из-за демографической структуры Россия будет терять ежегодно примерно 800 тысяч населения в трудоспособном возрасте, отметил Орешкин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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