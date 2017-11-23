В Британии календарь с Путиным топлесс стоит в шесть раз дороже, чем в России

В Великобритании в продаже появились календари на 2018 год с изображениями президента РФ Владимира Путина. Примечательно, что такие же издания доступны и россиянам, однако в России они стоят почти в шесть раз дешевле.

Календарь с российским лидером продается в крупнейших интернет-магазинах. Он включает в себя 12 фотографий Путина, в том числе весьма популярные в Сети снимки, где президент на отдыхе с голым торсом и с ружьем в руках. Кроме того, там есть официальные фото Путина в формальной одежде, а также снимок главы государства, обнимающего леопарда, сообщает портал Daily Mirror.

Приобрести календарь с российским лидером может любой желающий по цене 15,99 фунта стерлингов. В России стоимость такого издания составляет 216 рублей (около трех фунтов стерлингов).

В российских СМИ появилась информация, что календарь с Путиным пользуется у британцев успехов и его разбирают, как горячие пирожки. Впрочем, в интернет-магазинах издание есть в наличии, вероятно, предположения о популярности календаря несколько преувеличены.

Тем временем, пользователи в социальных сетях высказали свои версии на этот счет. Некоторые подчеркнули, что в календаре есть изображения хариуса и леопарда, может именно из-за них издание пробрело такую популярность. К тому же его могут покупать любители дзюдо или россияне, живущие на туманном Альбионе.

Лондон, Зоя Осколкова

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