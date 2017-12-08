Русская церковь не поддержала идею Папы переписать молитву «Отче наш»

Изменение текста молитвы «Отче наш», за которое выступает Папа Римский, в Русской православной церкви посчитали приспособленчеством и попыткой продвижения очередного богословского модернизма. Об этом заявил протоиерей Всеволод Чаплин.

Священнослужитель напомнил, что Ватикан давно пытается пересмотреть некоторые базовые богословские элементы христианского учения, пишет НСН. «Вот эта попытка продвижения очередного богословского модернизма – это такое окно Овертона, за которым может последовать и признание гомосексуализма, и все что угодно», – отметил Чаплин.

По его мнению, слова, которые стремится переписать Папа Франциск, не означают, что Бог является источником зла, но может быть источником испытания и назидания в вере. «А искушение – это не обязательно зло. Это такой момент выбора, который Бог перед человеком достаточно часто ставит», – подчеркнул протоиерей.

Изменение слов молитвы – попытка сказать, что никаких Божьих испытаний, назиданий и наказаний быть не может, что весьма комфортно для современного человека. «Я боюсь, что Ватикан идет по пути приспособления к привычкам и греховным нравам этого самого современного человека», – заключил Чаплин.

Ранее глава Католической церкви предложил изменить текст молитвы «Отче наш». По его мнению, в переводе на ряд языков слова в молитве позволяют предположить, что «бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет». Понтифик напомнил, что французы уже изменили текст молитвы, и теперь она звучит как «не позволь нам поддаться искушению». В этом случае вся вина за прегрешение лежит на человеке, заключил Папа Римский.

Москва, Зоя Осколкова

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