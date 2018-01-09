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Вторник, 9 января 2018, 14:27 мск

Общество

Потерял или прошла любовь? Отсутствие обручального кольца у Медведева озадачило соцсети

Премьер-министр Дмитрий Медведев явился на богослужение по случаю Рождества без обручального кольца. При этом у супруги главы кабмина было два колечка. Пользователи озвучили несколько версий произошедшего.

Богослужение прошло в храме Христа Спасителя. Снимки с мероприятия облетели соцсети и внимательные пользователи заметили отсутствие обручального кольца у Медведева.

«Любовь прошла. Завяли помидоры. Ботинки жмут. И им не по пути», – пошутил один из комментаторов.

Некоторые предположили, что у премьера аллергия на золото, или Медведев попросту забыл надеть символ брачных уз.

В то же время на пальце супруги премьера Светланы было кольцо и похоже, что даже два. В связи с этим пользователи высказали версию, что жена забрала кольцо у Медведева, чтобы он его случайно не потерял.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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