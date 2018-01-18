На Крещение православные священники освятят воду всех океанов Земли

Священники Русской православной церкви в крещенскую ночь освятят воду во всех четырех океанах нашей планеты. Об этом сообщили «Интерфаксу» в духовенстве Московского патриархата.

Самый большой океан Земли Тихий освятят сразу из трех точек: в Сиамском заливе в Таиланде, в бухте Новик в Приморье (Японское море) и в бухте Гертнера Магаданской области (Охотское море).

Воду Индийского океана освятят священники общины Русской православной церкви в Объединенных Арабских Эмиратах.

Обряд освящения Атлантического океана проведет настоятель русского прихода в Рейкьявике (Исландия) Тимофей Золотуский.

Самый холодный океан планеты Северный Ледовитый будет освящен в самом северном населенном пункте Якутии поселке Тикси.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.18

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