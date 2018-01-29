К ЧМ-2018 мошенники готовят фальшивые банкоматы

Центробанк выпустил рекомендации по противодействию хищению средств с банковских карт во время чемпионата мира по футболу. В Россию приедут тысячи иностранцев, а так как они не знакомы с местной банковской инфраструктурой, этим могут воспользоваться мошенники. Однако в советах регулятора не учтен еще один вид обмана – установка фиктивных банкоматов.

ЦБ призывает граждан и сотрудников кредитных организаций соблюдать предосторожности во время проведения мундиаля. Чаще всего мошенники устанавливают скимминговое оборудование, чтобы считывать данные с карт и изготавливать их копии, пишет «Коммерсант». «Чемпионат мира – крупное мероприятие, поэтому Банк России решил напомнить кредитным организациям и гостям о том, что нужно быть внимательнее и сохранять бдительность»,– пояснили в ЦБ.

Подобные рекомендации регулятор распространил перед Олимпийскими играми, которые проходили в Сочи в 2014 году. Сами банки утверждают, что обезопасили себя путем установки антискиммингового оборудования. Тем временем в правоохранительных органах напомнили еще об одном виде мошенничества – фальшивых банкоматах.

Преступники покупают списанный настоящий аппарат, который стоит от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, и устанавливают на него скримминговое устройство. Такой банкомат примет карту, но откажет в обслуживании и отдаст карту владельцу, а информация о ней попадет в базу мошенников. По факту фальшивый банкомат не принадлежит ни одному банку, и если он ни у кого не вызовет подозрений, то может работать очень долго. Часто устройство маскируют под аппараты известных крупных банков.

Граждане России, вероятно, смогут разгадать подделку, жертвами мошенников станут иностранные туристы. При этом даже использование банкоматов, установленных в безопасных местах – государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах и аэропортах – не может дать стопроцентной гарантии. Так, фальшивые банкоматы выявлялись в аэропортах Москвы и крупных торговых центрах, устройства работали в течение двух месяцев, пока их выявили.

Вернуть похищенные таким путем средства практически невозможно, так как предъявить претензии не к кому. Найти преступников также затруднительно, как правило, деньги выводят через другие юрисдикции, а чтобы задержать злоумышленника, он должен быть обнаружен на территории России.

Матчи мундиаля пройдут в Москве, Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и Саранске с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.18

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