Путин предложил искоренить вторую смену в школах

Обучение во вторую смену в российских школах должно быть полностью прекращено к 2025 году. Такое заявление сделал самовыдвиженец на пост президента России Владимир Путин во время встречи со своими доверенными лицами, которая состоялась в Гостином дворе в Москве. По словам Путина, в ряде регионов на сегодняшний день из-за нехватки школ и педагогов дети вынуждены учиться в три смены, а в некоторых других – в две.

«У нас, к сожалению, до сих пор еще в некоторых местах в три смены дети в школу ходят, а во многих местах – в две смены. И у нас стоит задача – она совершенно практическая, конкретная – к 2025 году нам нужно избавиться от второй смены в школах и закрыть эту проблему», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Москва, Иван Гридин

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