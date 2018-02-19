Русская православная церковь готова перевоспитывать геев

Гомосексуалисты могут вернуться к традиционной ориентации через воцерковление. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.

Громкое заявление представитель РПЦ сделал в ходе программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24». «Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином», – сказал Иларион.

Священнослужитель упомянул об исследованиях ученых, которые утверждают, что гомосексуальная ориентация не является врожденной, она формируется под воздействием внешних факторов. Потому позиция церкви по этому вопросу, по мнению митрополита, не является антинаучной.

Кроме того, представитель РПЦ заявил, что считает недопустимым усыновление детей однополыми парами и не поддерживает позицию западных стран, которые признали гей-браки. «Будет большой ошибкой, если Россия пойдет по такому пути», – заключил митрополит.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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