Путин: Россия переломила негативные демографические тенденции, но трудовых ресурсов просто нет

Демографическая ситуация в России начинает налаживаться. Переломить негативные тенденции удалось благодаря активной поддержке семьи, материнства и детства. Однако экономические последствия демографического провала будут сохраняться в ближайшие годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что демографические кризисы периода Великой Отечественной войны и конца прошлого века были практически одинаковыми по уровню. «Но сегодня демографические потери 90-х неминуемо дают о себе знать. Это прежде всего снижение рождаемости, так как семьи начинает создавать малочисленное поколение 90-х годов. Это просто объективная данность», – сказал президент.

Снижение численности населения имеет негативный экономический эффект. Так в 2017 году число работоспособных россиян снизилось почти на миллион. «В ближайшие годы такая тенденция к сокращению сохранится, что может стать серьезным ограничением для экономического роста. Трудовых ресурсов просто нет», – заявил Путин.

Тем не менее, по словам президента, демографическая политика оказалась эффективной. Программа маткапитала, выплаты при рождении первенца, а также льготная ипотека показали результативность. Впрочем, еще есть ряд нерешенных вопросов.

«Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами в яслях. Тем самым дать возможность молодым мамам продолжить образование или как можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию. За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку регионам в объеме порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета», – отметил глава государства.

Кроме того, в ближайшие шесть лет планируется направить на меры демографического развития не менее 3,4 триллиона рублей, что на 40% выше, чем было потрачено на эти цели в период с 2012 по 2017 годы.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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