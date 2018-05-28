Российские школьники сдают ЕГЭ по географии и информатике

В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена, который продлится с 28 мая по 2 июля. Сегодня школьники проверят свои знания по географии и информатике.

ЕГЭ по информатике и ИКТ будут сдавать более 81 тысячи учеников, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Для проведения экзамена по этому предмету задействовано 1869 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике – 40. Школьникам отводится 3 часа 55 минут на выполнение всех заданий.

Экзамен по географии заявились сдавать около 24 тысяч человек. Тест пройдет в 1552 ППЭ. За три часа ученики должны выполнить 34 задания. Разрешается пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Минимальный проходной балл – 37.

«Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение», – уточнили в ведомстве.

Результаты первых экзаменов сообщат не позднее 15 июня.

Как ранее сообщал «Новый День», Министерство образования и науки планирует утвердить еще один предмет, который школьники должны сдавать в обязательном порядке в рамках ГИА и ЕГЭ. По мнению чиновников, экзамен по географии поможет в патриотическом воспитании молодежи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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