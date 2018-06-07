Отгул на здоровье: россиянам хотят добавить выходной день раз в три года

Совет федерации предложил вести еще один выходной день, который граждане должны тратить на прохождение диспансеризации. Отгул будет предоставляться раз в три года с сохранением заработной платы.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс. В настоящее время россияне могут пройти диспансеризацию бесплатно раз в три года. Программа направлена на борьбу с серьезными заболеваниями, выявление которых на ранних стадиях позволяет избежать печальных последствий.

Однако работодатели не всегда идут навстречу сотрудникам, которым приходится тратить целый день на осмотры врачей и сдачу анализов. А брать отгул за свой счет и терять в заработке люди не хотят. В результате большинство работников, чьи профессии не связаны с вредными, опасными производствами, пищевой промышленностью, торговлей, образованием, здравоохранением, где осмотры обязательны, диспансеризацию игнорируют.

«Мы предлагаем предоставлять каждому работнику раз в три года отгул с сохранением заработной платы», – рассказал «Российской газете» один из авторов инициативы председатель комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

В настоящее время законопроект готовится к рассмотрению в Госдуме. Предположительно, депутаты рассмотрят документ в первом чтении 14 июня.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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