«Женщины рожают и в 55 лет, а резерв человека – 200 лет»: россиян готовят к повышению пенсионного возраста

Глава Сбербанка Герман Греф одобрил план правительства РФ по повышению пенсионного возраста в стране. По его мнению, это «абсолютно правильная инициатива».

Банкир считает, что российские женщины уходят на пенсию слишком рано. Отметим, что сейчас пенсионный возраст для женщин в РФ установлен на уровне 55 лет еще в 1932 году. Греф отметил, что продолжительность жизни в мире увеличилась, указав, что «женщины еще в 55 лет рожают». «Чисто по-человечески и исходя из того, что этой норме уже более 50 лет, она точно подлежит изменениям», – цитирует главу Сбербанка RNS. По его словам, пенсионный возраст необходимо поднять «в соответствии с тем, что происходит в мире с возрастом дожития».

Греф добавил, что к достойным пенсиям в стране можно прийти исключительно через повышение пенсионного возраста: «Другого пути, кроме как повышения пенсионного возраста на долгосрочном горизонте, не добиться».

Глава Минтруда Максим Топилин в своих рассуждениях по вопросу продолжительности жизни пошел дальше. Министр предположил, что люди способны жить до 200 лет. «Есть резервы и ресурсы в организме человека, чтобы жить, может быть, и до 150, и до 200 лет», – заявил Топилин (цитата по РИА «Новости»), отметив, что таких примеров пока не было, но они вполне возможны.

Ранее СМИ сообщали, что кабмин РФ определил основные параметры пенсионной реформы. Предполагается, что возраст выхода на пенсию женщинам поднимут до 63 лет, мужчинам – до 65 лет. По данным источников РБК, концепция пенсионной реформы будет утверждена кабмином 14 июня.

Ранее, 7 июня президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что правительство в ближайшее время представит предложения по пенсионной реформе. По его словам, ее главная задача – повышение благосостояния пенсионеров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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