Россиянок предостерегли от секса с гостями ЧМ-2018

В Госдуме предостерегли россиянок от секса с гостями чемпионата мира по футболу, стартующего в России завтра, 14 июня. Проблемой интимных связей жительниц РФ с приехавшими на мундиаль иностранцами озаботилась глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Парламентарий разъяснила журналистам, почему соотечественницам не стоит заниматься сексом с болельщиками, прибывшими из-за границы.

Плетнева отметила, что в России могут найтись девушки, которые согласятся на интим с иностранцем, потом родят, а эти детишки будут страдать. Плетнева привела в пример опыт Олимпиады-80, которая спровоцировала появление в стране множества матерей-одиночек. «Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать», – заявила депутат в комментарии радиостанции «Говорит Москва», особо подчеркнув, что она «не националист».

Плетнева добавила, что даже если иностранец женится на забеременевшей россиянке и увезет с собой, то потом женщины не знаю как вернуться домой: «Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее». Парламентарий призвала россиянок вступать в брак по любви за граждан РФ, «жить дружно, рожать детей и воспитывать их».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Ожидается, что только в российскую столицу приедет до миллиона поклонников футбола из-за рубежа. В матче-открытии на стадионе «Лужники» сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Игра начнется в 18:00 мск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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