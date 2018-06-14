«Мы получим миллионы нищих стариков»: профсоюзы выступили против пенсионной реформы

Конфедерация труда России (КТР), которая объединяет более 20 общероссийских и межрегиональных профсоюзов, выступила против повышения пенсионного возраста. По словам вице-президента организации, депутата Госдумы Олега Шеина, реформа не имеет ни социальных, ни финансовых, ни демографических оснований. И властям вместо того, чтобы заставлять людей работать до глубокой старости, лучше сосредоточить усилия на сокращении теневого зарплатного фонда.

1 июня КТР объявила о запуске кампании против повышения пенсионного возраста. Петиция, в которой описываются предполагаемые последствия пенсионной реформы, а также возможные альтернативы, на момент написания статьи собрала около 200 тысяч подписей.

«При сохранении демографических тенденций в России до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии», – указывают авторы документа, адресованного президенту Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совета Федерации Валентине Матвиенко.

По словам Шеина, трудоустроиться в 60 лет в России далеко не просто, при этом зарплата после 40 лет начинает неуклонно снижаться и к выходу на пенсию падает в среднем на 20%. «Система переподготовки кадров в России отсутствует. Автоматизация скоро приведет к исчезновению вакансий охранников, продавцов, водителей и т.д. В результате мы получим миллионы нищих пожилых людей, не имеющих ни пенсий, ни зарплат», – отметил депутат.

При этом власти несколько лукавят, говоря о том, что продолжительность жизни в России растет. «Эта ссылка несостоятельна, так как речь идет о прогнозируемой, а не реальной продолжительности жизни. Если человек родился в 2018-м, ожидается, что он доживет до 77 лет. Реальная продолжительность жизни лет на пять меньше», – указывает вице-президент КТР.

В стране 77 млн человек находятся в трудоспособном возрасте, однако ПФР получает взносы только с 43,5 млн человек. Получается, что 34,5 млн трудятся неофициально. По словам депутата, на 2017 год в таких условиях находились двое из пяти работающих – 40% рабочей силы. «Эти люди и без всякого повышения пенсионного возраста уйдут на пенсию не в 65, а в 68-70 лет, – уточнил Шеин. Им не начисляются пенсионные баллы за стаж, необходимые для выхода на пенсию».

Альтернативой пенсионной реформе могла бы стать легализация трудовых отношений. По данным Росстата, теневой фонд оплаты труда составляет 10 трлн рублей в год. Потери Пенсионного фонда – 22%, или 2,5 трлн рублей. В то же время наказание для работодателей, платящих «черные» и «серые» зарплаты, в России ничтожно. Зачастую такие компании, еще и получают преференции.

Ранее премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ объявил параметры повышения пенсионного возраста. По словам главы правительства, пенсионный возраст будет повышен до 63 лет для женщин и до 65 лет – для мужчин. Сейчас женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60. Возраст выхода на заслуженный отдых будет повышаться поэтапно с 2019 года. Таким образом, по словам Медведева, пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин в 2028 году, для женщин – 63 года к 2034 году. При этом, отметил премьер, работники с большим стажем – 40 и 45 лет для женщин и мужчин соответственно – смогут выйти на пенсию на два года раньше срока.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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