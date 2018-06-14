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Четверг, 14 июня 2018, 18:04 мск

Новости Общество

Медведев пообещал россиянам рост пенсий на 1000 рублей в год

Премьер Дмитрий Медведев после объявления на заседании правительства о проведении пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин соответственно до 65 и 63 лет, пообещал, что пенсии россиян будут расти примерно на тысячу рублей ежегодно.

«Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста пенсии (нынешних пенсионеров – прим. ред.) будут расти ориентировочно на 1000 рублей в год», – заявил глава правительства, рассказывая о последствиях реформы. Кроме того, по словам Медведева, как и раньше пенсионеры будут «получать все полагающиеся им иные социальные выплаты».

Ранее премьер сообщил, что процесс повышения пенсионного возраста стартует с 2019 года. Сама реформа будет осуществляться поэтапно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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