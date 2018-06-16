Пенсионную реформу могут пересмотреть из-за негативной реакции россиян

Кремль обеспокоен тем, как жители России отреагировали на предложение правительства повысить пенсионный возраст. Существует вероятность, что резко негативное отношение вынудит власти смягчить параметры пенсионной реформы.

В настоящее время управление президента по внутренней политике собирает данные о реакции населения на увеличение возраста выхода на пенсию. Власти опасаются возможных протестов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

В связи с этим в администрации главы государства обсуждаются способы, которые могли бы сгладить недовольство россиян. Если в Кремле посчитают, что граждане реагируют слишком остро, тогда правительство может пойти на изменение параметров реформы. Например, будет снижена предельная планка, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличен переходный период.

Сразу несколько собеседников издания убеждены, что власти пойдут на пересмотр. Это стандартный ход – внести на рассмотрение депутатов Госдумы наиболее жесткий вариант, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить общественность, сообщил один из экспертов.

Напомним, правительство РФ объявило параметры повышения пенсионного возраста 14 июня. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, пенсионный возраст будет повышен до 63 лет для женщин и до 65 лет – для мужчин. Сейчас женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60. Возраст выхода на заслуженный отдых будет повышаться поэтапно с 2019 года. Таким образом, пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин в 2028 году, для женщин – 63 года к 2034 году. Премьер пообещал, что пенсии россиян будут расти примерно на тысячу рублей ежегодно.

Жители России крайне негативно отнеслись к предстоящей пенсионной реформе. В Сети появилось сразу несколько петиций, обращенных к президенту Владимиру Путину и председателю правительства Дмитрию Медведеву, с требованием отменить повышение пенсионного возраста.

Эксперты в один голос говорят, что в России есть альтернативы пенсионной реформе, а продолжительность жизни и уровень здравоохранения в стране не соответствуют тем показателям, при которых можно увеличить возраст выхода на пенсию до предложенных показателей. Многие россияне попросту не доживут до заслуженного отдыха.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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