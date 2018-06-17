Для космонавтов пенсионный возраст останется прежним

Пенсионная реформа, предложенная российским правительством, не коснется космонавтов. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Возраст выхода на пенсию космонавтов напрямую связан с периодом, когда человек находился в должности космонавта. Для мужчин – 10 лет, для женщин – 7,5 лет. Засчитывается также время, когда сотрудник числился кандидатом в космонавты, передает РИА «Новости.

Как уточнил представитель центра, оклад кандидата в космонавты, который не был в космосе, без надбавок и компенсирующих и стимулирующих выплат составляет 60 900 рублей. Космонавт-пенсионер получает 55% от оклада. Однако надбавки могут увеличивать заработок на 200%.

Напомним, правительство РФ объявило параметры повышения пенсионного возраста 14 июня. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, пенсионный возраст будет повышен до 63 лет для женщин и до 65 лет – для мужчин. Сейчас женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60. Возраст выхода на заслуженный отдых будет повышаться поэтапно с 2019 года. Таким образом, пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин в 2028 году, для женщин – 63 года к 2034 году. Премьер пообещал, что пенсии россиян будут расти примерно на тысячу рублей ежегодно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.06.18

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