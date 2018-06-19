Россияне определили оптимальный размер пенсии и объяснили, почему не хотят работать в старости

Жители России назвали приемлемый для нормальной жизни размер пенсий и объяснили, почему не хотят работать после достижения пенсионного возраста. Соответствующее исследование провели социологи холдинга «Ромир» в конце мая – начале июля текущего года, еще до объявления правительством о будущем повышении пенсионного возраста в стране.

Согласно результатам опроса, каждый пятый россиянин (21%) считает, что минимальной необходимый размер пенсии должен составлять 15-20 тыс. рублей. 32% респондентов устроила бы пенсионная выплата в размере 20-25 тыс. рублей. 28% опрошенных полагают, что размер пенсии должен составлять 25-40 тыс. рублей. 14% участников опроса считают, что для сохранения достойного уровня жизни на пенсии им нужно свыше 40 тыс. рублей в месяц. Лишь 4% россиян назвали приемлемый размер выплаты на уровне 10-15 тыс. рублей.

Эксперты отметили, что «средний объем пенсионных выплат, который россияне оценивают как «минимально необходимый в месяц», составляет 27,9 тыс. рублей», что более чем в два раза выше среднего размера пенсии в стране, который сегодня, по данным Росстата, составляет 13,3 тыс. рублей в месяц.

Что касается готовности россиян трудиться после выхода на пенсию, то только 30% опрошенных пожелали продолжить трудовую деятельность, 37% работать не собираются. Четверть респондентов (26%) пока еще не думали о том, чем они будут заниматься на пенсии.

Главной причиной неготовности работать после достижения пенсионного возраста являются жалобы на плохое здоровье и усталость. Об этом заявила почти половина (47%) участников опроса из числа тех, кто работать на пенсии не планирует. Другим мотивом стало желание пожить для себя, то есть отдыхать и путешествовать, – признались 43% респондентов. 32% опрошенных предпочли бы нянчиться с внуками, а не трудиться.

Те, кто планирует работать в старости, в большинстве своем боятся, что на одну пенсию им будет трудно прожить. Так считают 72% опрошенных из числа тех, кто не собирается завершать трудовую карьеру. 34% граждан готовы продолжать работать, чтобы не скучать дома, а каждый пятый (21%) намерен материально помогать детям.

Во всероссийском опросе участвовали 1500 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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