Петицию против повышения пенсионного возраста на сайте Change.org, инициированную объединением профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР), подписали уже почти 2,2 млн человек. В КТР, ранее объявившей о подготовке акций протеста против пенсионной реформы, сегодня заявили, что «кампания по противодействию планам правительства переходит к этапу коллективных действий». Об этом говорится в сообщении организации.

В КТР отметили, что ежедневно получают сотни звонков и писем из всех регионов России, в которых выражается «крайнее недовольство и возмущение» планами кабмина РФ. В настоящее время создается общероссийский штаб с участием профсоюзов, общественных организаций и активных граждан протестной кампании под лозунгом «Народ против», параллельно ведется «работа по выстраиванию региональной сети кампании», указали в организации.

В профсоюзном объединении подчеркнули, что до рассмотрения проекта закона о пенсионной реформы в Госдуме в первом чтении, которое ожидается 19 июля, «нам нужно провести массовые уличные акции, чтобы показать российским властям и депутатам перед рассмотрением законопроекта всю силу нашего недовольства». В КТР призывают неравнодушных граждан участвовать в митингах протеста либо организовывать «санкционированные публичные акции» против повышения пенсионного возраста в своих городах и населенных пунктах, если такие не запланированы.

Кроме того, еще одним важным шагом в протестной кампании в преддверие голосования в Госдуме активисты профсоюзов назвали работу с депутатами партии «Единая Россия». В КТР отметили, что парламентская оппозиция («Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР) заявила о готовности голосовать против законопроекта о пенсионной реформе, однако «внутри «Единой России» есть брожение: ряд депутатов публично высказались против законопроекта». Активисты организации предложили противникам реформы направить электронное обращение депутатам от ЕР, представляющим их региона в Госдуме, «с критикой планов повышения пенсионного возраста и требованием голосовать против законопроекта правительства в случае его рассмотрения в Госдуме».

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Реформа стартует с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Власти обещают, что результатом повышения пенсионного возраста станет увеличение пенсий на 12 тысяч в год. Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили КТР и Федерация независимых профсоюзов России и объявили о подготовке митингов протеста. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий, а также оппозиционер Алексей Навальный.

Эксперты при этом заявляют, что в России есть альтернативы пенсионной реформе, а продолжительность жизни и уровень здравоохранения в стране не соответствуют тем показателям, при которых можно поднять возраст выхода на пенсию до предложенных показателей. В случае утверждения предложенных кабмином параментров повышения пенсионного возраста, многие россияне просто не доживут до заслуженного отдыха.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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