В регионах против пенсионной реформы: «Это разграбление народа под предлогом заботы о нем»

В российских регионах активно обсуждают планы правительства РФ повысить пенсионный возраст. По мнению многих граждан, пенсионная реформа крайне несправедлива и не должна быть утверждена властями. В дискуссию вступил депутат гордумы Ростова-на-Дону справедливоросс Анатолий Котляров. Законодатель полагает, что пенсионная реформа носит «исключительно конфискационный характер» и направлена на «дальнейшее разграбление» народа, сообщает ИА Regnum.

Депутат отметил, что власти «пытаются представить, что созрела такая необходимость», аргументируя, что «один работник не сможет прокормить двух пенсионеров», но он убежден, что «проблема не в этом». «Чтобы все получилось с пенсионной реформой, наше государство должно сделать одну вещь – признать, что деньги украдены. Иначе – разбазарены. Но в это верится меньше», – добавил Котляров.

Депутат напомнил, что в Пенсионный фонд России отчисляется 22% от зарплаты. С учетом трудового стажа, который в среднем составляет 40 лет, получается, что в течение 10 лет пенсионер должен получать пенсию в размере своей зарплаты, то есть в среднем 36 тыс. рублей, однако пенсии еле дотягивают до 14 тыс. рублей, отметил он. «А деньги где? Можно посмотреть на здания ПФР в городах России и заработную плату сотрудников», – негодует депутат.

Котляров высказал мнение, что пенсионная реформа «призвана только для одного – для того, чтобы позволить изъять пять лет пенсионных накоплений в масштабах страны неизвестно в чью пользу», добавив, что она также направлена на то, чтобы россияне «умирали быстрее». «Ведь человек, которого заставляют подниматься на 10-й этаж в 20 и 65 лет – это два разных человека», – заключил народный избранник.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Реформа стартует со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Совет нижней палаты российского парламента принял решение разослать спорную инициативу кабмина в регионы, субъекты Федерации в течение 30 дней должны подготовить свои отклики. Проект закона может быть принят в первом чтении 19 июля.

Власти обещают, что результатом повышения пенсионного возраста станет увеличение пенсий на 12 тысяч в год. Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации уже прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий и оппозиционер Алексей Навальный.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

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