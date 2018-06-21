Череп для депутатов: в Госдуму отправили «подарок» в знак протеста против пенсионной реформы (ФОТО)

В Госдуму в знак протеста против повышения пенсионного возраст отправили череп. Такой «подарок» парламентариям послала по почте художница Ирина Романовская в качестве напоминания о том, что многие люди не доживут до выхода на заслуженный отдых. Об этом мастер сообщила РИА «Новый День».

Романовская выступила против принятия законопроекта о пенсионной реформе, полагая, что он «сильно ухудшит жизнь россиян». Художница предложила парламентариям поставить «вот такой подарочек» где-нибудь у себя. «Пусть он им напоминает о том, что многие люди просто не доживут до пенсии», – сказала Романовская.

Подарок художницы депутатам Госдумы (скриншот видео YouTube-канала Ирины Романовской)

Акционист отметила, что «очень многие люди имеют проблемы со здоровьем, они не могут получить инвалидность и пенсии у них не будет». «И действительно многие люди не могут работать в таком возрасте. Странно, но государство должно заботиться о людях и когда принимают такие законы, мне непонятно», – добавила художница, заметив, что «денег у народа мало» и так им «хоть какая-то пенсия светила, а теперь вообще ничего».

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа стартует со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Совет нижней палаты российского парламента решил разослать спорную инициативу кабмина в регионы, субъекты Федерации в течение 30 дней должны подготовить свои отзывы и предложения. Законопроект может быть принят в первом чтении 19 июля.

Власти обещают, что результатом повышения пенсионного возраста станет увеличение пенсий на 12 тысяч в год. Инициатива правительства уже вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий и оппозиционер Алексей Навальный. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, подписали уже около 2,3 млн человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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