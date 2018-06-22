Сибиряки митингуют против пенсионной реформы и требуют отставки кабмина РФ (ФОТО, ВИДЕО)

В Красноярске и Новосибирске в пятницу, 22 июня, прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста, организованные профсоюзами. Митинги собрали сотни неравнодушных граждан разных возрастов. Среди требований митингующих звучала отставка правительства РФ. Красноярцы вышли с плакатами «Сдохнем дружно на работе!», «В гробах на пенсию», «АнтиНародное правительство в отставку!», «Правительство в шахту за пенсией», «Хочется дожить до пенсии!!!», «Остановить пенсионный геноцид». На митинг в Красноярске приехали работники из шести городов края – Железногорска, Зеленогорска, Назарово, Бородино, Железногорска и Ачинска. «Мы хотим не только дожить до пенсии, но и пожить на пенсии», – заявила жительница Железногорска Наталья Лебедева.

В протестной акции Федерации профсоюзов Красноярского края в сквере Космонавтов, по информации организации, приняли участие около 1000 человек. Большинство выступающих на протестной акции – профсоюзные лидеры, рабочие и пенсионеры – требовали отставки правительства РФ.

Как заявил на митинге председатель Федерации профсоюзов региона Олег Исянов, «для решения проблемы есть два пути – наполнить Пенсионный фонд РФ или уменьшить число получателей», однако «правительство пошло по самому простому и циничному пути, а должны были искать финансовые ресурсы». По его мнению, власти своим решением «сталкивают молодежь и пенсионеров, у одних забирают, другим обещают увеличить пенсии». «При этом средняя продолжительность жизни мужчин в крае 64,3 года, – указал профсоюзный лидер. – Многие из нас не доживут до нового пенсионного возраста, а если и доживут, то будут ли они в состоянии работать в последние годы?» Исянов при этом напомнил о проблеме с трудоустройством людей после 45-50 лет: «Их никто не ждет на рабочих местах».

Выступление Исянова

Председатель краевой организации «Всероссийский электропрофсоюз» Александр Мурушкин в своей речи отметил недоступность медицинских услуг, наличие большого количества хронических заболеваний у работников еще по достижению пенсионного возраста. Он убежден, что повышение пенсионного возраста приведет к безработице, серьезным проблемам с трудоустройством не только у пенсионеров, но и у выпускников вузов.

По итогам митинга была принята резолюция, в которой выражается категорическое несогласие с пенсионной реформой и содержится требование отставки ее авторов. Документ будет направлен в адрес президента, в правительство РФ, Госдуму, краевое правительство и заксобрание, а также в региональные объединения работодателей. «В странах, которые рассматривали аналогичную реформу, продолжительность жизни выросла на 17 лет (в большинстве экономически развитых стран мира средняя продолжительность жизни мужчин – 77-80 лет, женщин – 83-85 лет). В нашей стране продолжительность жизни увеличилась только по отношению к спаду 1990-х годов и она лишь на несколько лет больше, чем была в середине 1960-х годов», – говорится в резолюцити. В резолюции подчеркивается, что среди работающих россиян по-прежнему много бедных, а число людей среднего класса не растет. Также в документе обращается внимание на большие проблемы с доступностью медицины, трудоустройством, как молодежи, так и старшего поколения.

Добавим, что в профсоюзе уже анонсировали проведение протестных акций в районах края.

В Барнауле пикет профсоюзов на площади Свободы собрал около 500 человек, сообщает Алтайский краевой союз организаций профсоюзов. Люди вышли с лозунгами «Пенсии должно хватать на жизнь, а не на выживание!», «Помоги государству – умри до пенсии!», «Честно заработанную пенсию не отдадим!», «Прекратите геноцид населения!», «Не хотим умирать на работе», «Дайте пенсию при жизни!», «Протестуем против людоедского закона!», «Пенсионная реформа – обман граждан страны!», «Достойную пенсию – за достойную трудовую жизнь!», «Хочу жить на пенсии, а не умереть на работе!», «Поживите в Сибири на зарплату в 15 тысяч рублей, захотите пенсию в 65???».

Фото здесь и далее алтксп.рф

Одна из участниц митинга, пенсионерка, призналась, что не испытывает радости от того, что ей добавят тысячу рублей в месяц, как ранее обещали власти. «Надеюсь, что голос народа будет услышан президентом и всеми, от кого зависит решение этого вопроса, – отметила женщина. – Лично я за то, чтобы пенсионный возраст оставили прежним».

И.о. председателя Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов сообщил, что депутату Госдумы РФ от региона Даниилу Бессарабову отправлена телеграмма, в которой обозначено отрицательное отношение профсоюзов к пенсионной реформе. «Мы надеемся, что наше мнение будет услышано, и будем смотреть на реакцию власти», – заявил Панов, добавив, что 26 июня на заседании исполкома Федерации независимых профсоюзов России «будет принято решение о дальнейших действиях профсоюзов в связи с предложенным повышением пенсионного возраста».

Тем временем, мэрия Новосибирска отказала в проведении 1 июля в областном центре очередного митинга против повышения пенсионного возраста и НДС. Чиновники мотивируют отказ угрозой «терактов против правительства» и «бунтов с поджогами», призывы к которым высказываются в соцсетях, сообщает идание «Тайга.Инфо». Один из инициаторов митинга, общественный активист Андрей Гладченко уточнил, что мэрия отказала в проведении митинга на двух площадках – площади Ленина и в Первомайском сквере, на которые ранее поданы уведомления. Гладченко сообщил, что отказы будут обжалованы в суде, заметив, что «никогда бред в социальных сетях не был поводом для отказа в публичном мероприятии». Напомним, первый митинг против повышения пенсионного возраста и НДС состоялся в Новосибирске 16 июня, инициированный комитетом «Пенсионеры за достойную жизнь», на него пришли около 300 человек. Организаторы этой акции анонсировали новый митинг 28 июня. Власти согласовали эту акцию в Первомайском сквере в центре города.

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа стартует со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении 19 июля. Власти обещают, что результатом повышения пенсионного возраста станет увеличение пенсий на 12 тысяч в год. Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий и оппозиционер Алексей Навальный. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, подписали уже свыше 2,3 млн человек.

Красноярск, Барнаул, Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск, Барнаул, Новосибирск. Другие новости 22.06.18

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