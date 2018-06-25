«Хотим жить на пенсии, а не умереть до»: жители Иркутска протестуют против пенсионной реформы

Жители Иркутска в понедельник вышли на пикет против повышения пенсионного возраста, организованный региональным профобъединением. Протестная акция на площади 50-летия Октября собрала 500 человек – как работников бюджетной сферы (учителей, врачей, работников культуры и госучреждений), так и металлургов, угольщиков и энергетиков и других неравнодушных граждан.

Пикетчики держали в руках плакаты и транспаранты «Хотим жить на пенсии, а не умереть до», «А почему не 90?», «Нет повышению пенсионного возраста», «Я хочу дожить до старости», «Законы не должны ухудшать жизнь населения».

Стоит отметить, что во время протестной акции проводился сбор подписей против повышения пенсионного возраста. Как отметили в профсоюзе, всего за три дня в Иркутской области собрано около 20 тысяч подписей, сообщает flashsiberia.com со ссылкой на пресс-службу профобъединения.

По словам зампредседателя Иркутского профобъединения Александра Коротких, во вторник, 26 июня, пройдет заседание исполкома Федерации независимых профсоюзов России, на котором будет принято решение «о дальнейших действиях и, возможно, определен единый день, когда по всей стране пройдут протестные акции».

Сегодня пикет против пенсионной реформы пройдет в Томске. Протестная акция, инициированная Федерацией профсоюзов Томской области, состоится в Сквере жертв политических репрессий.

Как сообщал «Новый День», в минувшую пятницу, 22 июня, митинги протеста против повышения пенсионного возраста, организованные профсоюзами, прошли в Красноярске и Барнауле. В Красноярске на протестную акцию вышли около 1 тыс. человек, в столице Алтая – 500 человек.

16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа стартует со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении 19 июля. Власти обещают, что результатом повышения пенсионного возраста станет увеличение пенсий на 12 тысяч в год. Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, вылившееся в протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий и оппозиционный политик Алексей Навальный. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, подписали уже свыше 2,4 млн человек.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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