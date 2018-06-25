Минздрав заявил об «омолаживающем эффекте» пенсионной реформы

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что решение правительства повысить возраст выхода на пенсию учитывает данные о «тотальном омоложении» россиян. При этом продолжающие работать в пожилом возрасте люди, по словам министра, дольше остаются активными и молодыми.

​«Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина 55 лет в менталитете народном считается уже сейчас женщиной молодой или, так скажем, средних лет, но ближе к молодому возрасту. И мужчина 60-летний, он не представляется списанным с точки зрения своей активной деятельности», – цитирует Скворцову РИА «Новости».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2013 году человек в возрасте 58 лет демонстрировал тот же «когнитивный уровень», что и 50-летний в 2003 году. Таким образом, происходит замедление старения населения. Глава Минздрава связала это с отказом россиян от вредных привычек и популяризацией здорового образа жизни.

Скворцова подчеркнула, что те люди, которые продолжают работать в пожилом возрасте, по своему биологическому возрасту, как правило, моложе тех, кто ушел на покой. «Мы можем оценивать влияние профессиональной, физической активности на долголетие, это воздействие, безусловно, работает в плюс. Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы, дольше находится в строю», – отметила чиновница.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий и оппозиционер Алексей Навальный. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, подписали уже почти 2,4 млн человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.06.18

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