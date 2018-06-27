«Кабмин в отставку, а Госдуму распустить!»: по России катятся протесты против пенсионной реформы

В Петропавловске-Камчатском и Хабаровске сегодня прошли митинги против повышения пенсионного возраста, организованные региональными отделениями КПРФ. На акциях протеста, в том числе, звучали требования отставки президента и правительства России.

В столице Камчатки на протестную акцию на площадке у одного из торговых центров города собрались около 200 человек. В митинге участвовали не только противники пенсионной реформы, симпатизирующие коммунистам, но и сторонники других политических сил, в частности, справедливороссы. Участники протеста высказали свое категорическое несогласие с инициативой правительства России повысить пенсионный возраст, которая, по их словам, приведет к дальнейшему снижению уровня жизни населения, и заодно выступили против повышения цен на бензин и тарифов ЖКХ.

По итогам митинга была принята резолюция с требованием отставки президента и кабмина РФ, а также роспуска Государственной Думы. Также в документе отмечается, что участники акции выступают против пенсионной реформы, роста цен на топливо, повышения НДС и платы за коммунальные услуги, сообщает ИА «Кам 24».

Стоит отметить, что Федерация профсоюзов Камчатского края планировала в четверг, 28 июня, провести пикет против повышения пенсионного возраста у общественной приемной председателя «Единой России», премьер-министра Дмитрия Медведева, однако мэрия Петропавловска отказалась согласовать акцию протеста. «Отказывая в пикете перед общественной приемной Дмитрия Медведева под надуманным предлогом организации там некой автостоянки, кстати, нигде неоформленной и незарегистрированной, пикет, как форма народного протеста, загоняется в места недоступности для горожан и, собственно, для представителей власти», – прокомментировали решение чиновников в профсоюзной организации. Напомним, что в минувшую пятницу, 22 июня, жители краевой столицы провели серию одиночных пикетов против пенсионной реформы.

В Хабаровске согласованный митинг против повышения пенсионного возраста прошел у здания региональной законодательной думы. Участники акции потребовали от властей отказаться от проведения пенсионной реформы. «Средняя продолжительность жизни у мужчин в Хабаровском крае, по официальным данным, 63,5 года. То есть большинство даже не доживут до пенсии», – заявил на митинге представитель краевого отделения КПРФ (цитата по «Интерфаксу»). Добавим, что коммунисты планируют провести 8 июля еще один митинг протеста – на этот раз на Комсомольской площади в Хабаровске.

Накануне пикет КПРФ против изменения пенсионного законодательства прошел в Новосибирске. На площади Пименова собралось около 100 человек, как молодежь, так и пенсионеры, которых волнует будущее своих родственников, сообщили в региональном отделении КПРФ. Активисты убеждены, что пенсионная реформа – это обман всего населения, что «бюджет страны пенсиями народа не спасти», и предлагают «просто сжечь себя после 60 лет».

Здесь и далее фото с сайта kprfnsk.ru

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов провел аналогию нового законопроекта с гайдаровской реформой. Он напомнил, что тогда хотели провести монетизацию льгот, однако благодаря массовым митингам, когда пенсионеры перекрывали дороги, власть вынуждена была отыграть реформу назад, оставив проезд бесплатным. «Это показатель эффективности акций протеста», – отметил коммунист. По его мнению, все бюджетные дыры государства покрываются высокими ценами на нефть и увеличением поступлений в госказну, сообщает издание «Тайга.Инфо». Второй секретарь обкома полагает, что в федеральном бюджете уже есть 1,5 трлн рублей внеплановых дополнительных доходов, но они изымаются из социальной сферы и инвестируются в ценные бумаги. «Есть масса предложений по поводу увеличения доходной части бюджета, на которые правительство не идет, потому что это отражается на крупном бизнесе. А бизнес государство трогать не хочет. Почему-то принимаются именно такие меры, чтобы выжать максимум с тех людей, у которых и так четыре года падают реальные доходы», – резюмирует Сулейманов.

Молодые участники пикета признались, что боятся не дожить до пенсионного возраста. «Я боюсь, что до 65 лет я не доживу, так как реальная цифра среднего возраста не сходится с выходом на пенсию, – поделился один из них, заметив, что «с такими темпами государство и вовсе может убрать такое понятие как пенсионный возраст».

Еще один митингующий Олег Термеев заявил, что добиться отмены пенсионной реформы можно одним путем: «Надо выходить и говорить, что мы еще живы. Многие боятся выйти – потом работу потеряют. Но у власти должны быть представители от народа».

Пенсионер Иван Жигало, в свою очередь, отметил, что многим пожилым людям «приходится искать место заработка, так как пенсии не хватает и не хочется, чтобы нам помогали дети». «При этом рабочих мест не хватает, а с повышением возраста их количество не увеличится», – рассуждает он.

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, вылившееся в протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий и оппозиционер Алексей Навальный. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, подписали более 2,5 млн человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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