Московский зоопарк обзавелся «редким и очень сильным» Игорем Акинфеевым (ФОТО)

Птенца степного орла, вылупившегося в Московском зоопарке чуть больше месяца назад, назвали в честь вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева. Об этом сообщила гендиректор зверинца Светлана Акулова.

По ее словам, сотрудники зоопарка гордятся выходом российской команды в четвертьфинал мундиаля и поэтому решили таким образом поблагодарить голкипера. «Хищник наделен острым зрением и молниеносной реакцией. Именно эти качества вратаря и капитана сборной России по футболу принесли команде победу в матче с Испанией 1 июля», – отметили в зоопарке.

Орленок Игорь Акинфеев (фото: mos.ru)

Именная табличка на вольере орленка будет установлена только после окончания чемпионата мира, сообщается на сайте мэрии Москвы. Через пару недель птенец начнет покидать гнездо и осваивать вольер, тогда им смогут любоваться гости зоопарка. Стоит отметить, что орленок уже сменил пух на взрослое оперение и питается самостоятельно: родители приносят ему мясо перепелов и мелких грызунов.

Степной орел занесен в Красную книгу России в категории «редкие виды». Эти очень быстрые и сильные птицы – отличные родители, ревностно охраняющие свое гнездо и хорошо заботящиеся о потомстве. Сейчас в столичном зоопарке обитают 15 взрослых орлов и птенцов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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