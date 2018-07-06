Реформа спасет стариков от пьянства: власти придумали новое оправдание повышения пенсионного возраста

В Минздраве России, похоже, придумали новое обоснование необходимости проведения пенсионной реформы. В частности, главный гериатр ведомства Ольга Ткачева неожиданно заявила, что неработающие пенсионеры употребляют больше алкоголя, чем те, кто продолжает трудиться, и у них чаще возникает депрессия. К таким выводам чиновников подвигли результаты исследования среди женщин 55-64 лет и мужчин 60-64 лет, проведенного Российским геронтологическим научно-клинический центром. По мнению медиков, снизить риск депрессии и пьянства может только работа. По сути, это очередное оправдание повышения пенсионного возраста со стороны властей.

По словам Ткачевой, у неработающих пенсионеров «употребление алкоголя выше почти в три раза и в 4,6 раза чаще выявляются признаки депрессии» (здесь и далее цитаты по РИА «Новости»). Что касается неработающих пожилых женщин, то они, уверяет специалист, хуже оценивают свое качество жизни, у них вдвое чаще выявляется вероятная депрессия. Ткачева отметила, что работа оказалась «единственным защитным фактором, снижающим риск депрессии на 55%».

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, в свою очередь, признал наличие проблемы злоупотребления алкоголем, но не алкоголизма, среди пожилых людей в РФ. «Но точкой отсчета можно… назвать средний возраст, где-то 35-40 лет», – указал специалист в комментарии РБК. «Люди начинают задумываться о том, что лучшие годы прошли, и возникает ощущение законченности. И происходит программирование на смерть, на самоуничтожение, эта проблема существует во всем мире», – отметил Брюн.

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа стартует со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть рассмотрен в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала широкое общественное недовольство – по регионам прокатились ротестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России.

Многочисленные соцопросы показали, что подавляющее большинство россиян (почти 90%) отрицательно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию. На этом фоне рейтинги доверия к президенту РФ и премьеру начали стремительно падать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.07.18

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