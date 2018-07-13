«Зачем нужны пенсии, если человек работает и активно живет?»: эксперт на госканале усомнился в необходимости пенсионных выплат

В очередной программе на российском государственном телевидении, затронувшей тему жизни на пенсии, договорились до того, что активным работающим пожилым людям пенсия в почтенном возрасте вообще не нужна.

Авторов ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, выпустившись накануне в эфир передачу под названием «Старость подождет», заподозрили в использовании 91-летней жительницы Красноярского края, путешественницы Елены Ерховой, известной в соцсетях как баба Лена, в качестве инструмента пропаганды повышения пенсионного возраста. Об этом пишут красноярцы в соцсетях, комментируя программу. «Думала, когда же бабу Лену начнут использовать для пропаганды повышения пенсионного возраста. Начали. 1-й канал, Пусть говорят», – пишет в Facebook Евгения Леонтьева.

Сибирячка работает на пенсии и активно путешествует. Она уже побывала в Италии, Германии, Испании, Доминикане, Турции, Чехии и других странах. Ерхова рассказала, что копила деньги на зарубежные поездки, откладывая пенсию и деньги от продажи цветов. Однако позже она призналась, что в прошлом года ездила шесть раз за границу за счет спонсорских средств: «Спасибо всем москвичам: Николай Басков – путевку, Максим Галкин – путевку». Путешествовать, по словам женщины, она начала c 84 лет на свои средства, летала за рубеж дважды в год. Оплачивать поездки сибирячке другие люди стали после того, как о пожилой путешественнице узнали из ее страницы в Instagram, которую ведет ее внук, заметил ведущий.

Приглашенные на программу эксперты отметили, что пример бабы Лены очень вдохновляет, и все бы хотели такую интересную и активную старость. А один из экспертов, ректор Российского государственного социального университета, доктор экономических наук Наталья Починок заявила, что пенсия в таком возрасте не нужна, сообщает tvk6.ru. «Я хочу сказать, что если ты работаешь, если ты имеешь интерес в жизни – путешествие, все то, что тебе дает энергию в жизни, зажигает, то, конечно, какая уж тут пенсия», – отметила она.

Как сообщал «Новый День», законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму кабмином 16 июня. Предполагается, что возраст выхода на пенсию для мужчин будет повышен с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году. Реформа будет проводиться поэтапно и начнется в 2019 году, следует из проекта. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении 19 июля.

Инициатива кабмина вызвала негативную реакцию населения России – петицию подписали более 2,7 млн человек, а акции протеста, организованные профсоюзами, политическими партиями и общественниками, прошли по всей стране. КПРФ инициирует всероссийский референдум о пенсионном возрасте.

Многочисленные соцопросы показали, что подавляющее большинство россиян (почти 90%) отрицательно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию. На этом фоне рейтинги президента России и премьера начали стремительно падать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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