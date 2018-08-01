Протестные настроения в России растут: более трети граждан готовы выйти на митинги против пенсионной реформы

Социологи изучили готовность жителей России участвовать в акциях против планов правительства повысить возраст выхода на пенсию. 64% респондентов заявили, что повышение пенсионного возраста негативно скажется на жизнях из семей, но только 37% готовы выйти на улицы и выступить против пенсионной реформы. При этом граждане не верят, что президент Владимир Путин способен услышать требования россиян, так большинство опрошенных хотели бы, чтобы глава государства отклонил закон, однако в том, что он поступит именно так, уверены лишь некоторые.

Опрос жителей России проводили специалисты «Левада-Центра». Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. В нем участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, в 52 регионах России.

Отмечается, что в июле 2018 года впервые за последние девять лет вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в РФ в представлениях населения превысила порог в 40%. Ранее такое происходило весной 2009 года на фоне экономического кризиса и в начале 2005 года на фоне недовольства реформой по монетизации льгот.

В настоящее время, по данным социологов, 37% россиян готовы участвовать в протестах против пенсионной реформы. 53% респондентов заявили, что не пойдут на митинги против повышения пенсионного возраста, еще 10% затруднились ответить. 64% опрошенных уверены, что пенсионная реформа отрицательно повлияет на жизни их близких и родных.

37% россиян считают, что Путин закон о повышении пенсионного возраста подпишет, еще треть говорят, что президент отправит документ на доработку, 17% верят, что глава государства и вовсе отвергнет инициативу. При этом только 5% граждан хотели бы, чтобы Путин подписал закон, а 71% выступают за его отмену.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Несмотря на то, что во время первого чтения законопроекта в нижней палате парламента, оппозиция выступила против принятия законопроекта, шансов «развернуть» реформу не было – конституционное большинство в Госдуме – более 2/3 депутатов – 342 из 450 – принадлежит «Единой России». Поправки в законопроект будут приниматься до 24 сентября.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – во множестве регионов прошли протестные акции и готовятся новые митинги. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей стране.

Стоит отметить, что ранее на фоне протестов против пенсионной реформы обвалились рейтинги президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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