Жители России не поверили в пользу повышения пенсионного возраста и рост пенсий после реформы Опрос провел холдинг «Ромир»

Подавляющее большинство жителей России сочли неубедительной аргументацию властей в пользу продвигаемого правительством повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир». Более 93% респондентов признались, что не верят в увеличение пенсионных выплаты после реформы.

Согласно результатам исследования, 91,5% опрошенных заявили, что не считают аргументированными объяснения представителей кабмина необходимости проведения пенсионной реформы. Лишь 8,5% респондентов согласны с тем, что соответствующие тезисы весомы.

Примечательно, что наибольшее неприятие участников опроса вызвало утверждение о том, что повышение пенсионного возраста позволит увеличить размер пенсий. С ним не согласились 93,9% опрошенных. Лишь 6,1% россиян верят в рост пенсий после принятия пенсионной реформы.

Также неубедительным стал для граждан аргумент в пользу реформы о том, что «в развитых странах пенсионный возраст выше, значит, это общемировая тенденция». С этим утверждением не согласились 91,4% респондентов и только 8,6% участников опроса сочли его убедительным.

В обоснованность аргумента о том, что «продолжительность жизни выросла, а потому возрастные параметры времён СССР не отвечают современным реалиям», не верят 90,6% опрошенных, противоположную позицию занимают 9,4% респондентов.

Утверждение, что «пенсионная реформа необходима, иначе деньги на выплату пенсий брать будет неоткуда»», не убедило 90,3% опрошенных. Лишь 9,7% согласны с этим аргументом.

В опросе посредством телефонного интервью приняли участие более 1500 человек старше 18 лет из всех федеральных округов. Выборка репрезентирует взрослое работающее население России.

Ранее 92% участников опроса «Ромир» высказались против повышения пенсионного возраста в РФ для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет.

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в стране. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Первое чтение в Государственной думе РФ законопроект уже прошел, второе намечено на 24 сентября. 21 августа в Госдуме пройдут большие парламентские слушания по проекту пенсионной реформы. Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В различных российских регионах России прошли массовые протесты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.08.18

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