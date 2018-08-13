Ширится число инициаторов «пенсионного» референдума: заявку подали калининградцы

Группа из 110 жителей Калининградской области подали ходатайство о регистрации инициативной группы для проведения референдума против повышения пенсионного возраста, сообщили в понедельник в региональной избирательной комиссии.

В облизбиркоме уточнили, что эти граждане не представляют ни какую-либо партию и не относятся ни к какой общественной организации. Инициативная группа предложила на плебисцит следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?". Решение о ее регистрации будет принято в срок в 15 дней, отметили в избиркоме.

Как сообщал «Новый День», к настоящему времени Центризбирком России согласовал для проведения «пенсионного» референдума пять вопросов. Три формулировки вопроса были признаны соответствующими законодательству 8 августа. В частности, были соогласованы вопросы от «группы алтайских коммунистов», «группы Свиридова», которую представляет кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия», от «группы Семеновой-Широбоковой», которая представляет интересы многодетных семей.

В пятницу, 10 августа, ЦИК согласовал еще два вопроса на референдум. Одобрение получили инициативные группы из Нижегородской и Вологодской областей.

Теперь каждой из групп нужно создать аналогичные инициативные подгруппы еще не менее чем в 42 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Одна из трех групп, которая первой завершит этот процесс, получит возможность провести референдум.

Примечательно, что в минувшую пятницу глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала инициативные группы, которые пытаются зарегистрировать свои вопросы на «пенсионный» референдум. По ее мнению, противникам реформы повышения возраста выхода на пенсию следует объединяться вокруг уже утвержденных вопросов, иначе шансы, что хоть кто-нибудь сможет дойти до плебисцита, минимальны.

Между тем, эксперты не исключают, что референдум будет «забракован» властями на том или ином этапе. По оценкам юристов, сейчас обстановка в стране такова, что «без однозначно выраженной политической воли всероссийские референдумы невозможны», так как для согласования и организации референдума необходимо пройти более десятка процедур, «для которых даны весьма небольшие сроки и достаточно жесткие условия».

Калининград, служба информации РИА «Новый День»

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