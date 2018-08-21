Общественники, бизнес и профсоюзы о пенсионной реформе: Проект – очень сырой и грозит России проблемами

Подготовленный правительством России законопроект о повышении пенсионного возраста – это сырой документ, который в нынешнем виде принимать нельзя. В утвержденном в первом чтении проекте пенсионной реформы очень много недоработок. Такое мнение высказал секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев на больших парламентских слушаниях в Госдуме по пенсионной реформе.

Общественник отметил, что на сегодняшний день в России не достигнута ни одна цель правительственной стратегии развития пенсионной системы от 2012 года. В связи с этим он заявил: «Где гарантии, что то, что будет обсуждаться сейчас, будет реализовано через 6 лет?»

«При экономическом росте сверх плана, будут ли пенсии увеличиваться сверх 1000 рублей ежегодно? Или ограничимся 1000 рублей? Анализа рынка труда нет. Он дефицитный или у нас избыток рабочей силы? А мы уже подходим ко второму чтению», – отметил Фадеев, напомнив, что «Сбербанк сокращается тысячи сотрудников, сокращается и число чиновников». «Вот только две сферы, где будут высвобождены ресурсы», – указал он.

Также Фадеев упомянул о проблемах безработицы среди молодежи и на Кавказе. «И то, и другое ведет к экстремизму, а это очень серьезно», – предупредил он: «Это кто-то считал?»

Кроме того, секретарь ОП отметил, что необходимо учитывать миграционную политику и ситуацию на Дальнем Востоке. «Каким-то образом надо увязать обсуждаемую проблему с этими аспектами. Это (повышение пенсионного возраста – прим. ред.) не финансовая, не фискальная проблема. Нужно систему в целом смотреть, обсуждать!», – заключил Фадеев.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин согласился с главой Общественной палаты. По его мнению, «очень слабо просчитаны многие вещи – нет анализа рынка труда, обоснования графиков и механизмов повышения пенсионного возраста нет».

«Один из главных вопросов – обоснованность жестких сроков перехода на новый пенсионный возраст. Почему год за два или не по полгода? Почему женщины на 8 лет или на пять», – заявил Шохин, заметив, что «необходимо тщательней обосновать схему».

Кроме того, он рассказал об озабоченности работодателей в связи с озвученной премьером Дмитрием Медведевым инициативой о введении уголовной ответственности за увольнение пожилых работников. «Мы крайне против принуждения в том числе уголовного работодателей сохранять рабочие места за людьми предпенсионного возраста. Необходимо придумать стимулы для работодателей, чтобы они сохраняли такие места», – отметил он.

«Нам представляется главная задача – достойная зарплата, с которой будут начисляться достойные пенсии, а значит достоянная старость», – резюмировал Шохин.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, в свою очередь, заявил на слушаниях в Госдуме, что 90% профсоюзов выступают против повышения пенсионного возраста. При этом он высказал мнение, что нельзя решать вопрос о пенсионной реформе на референдуме. Шмаков пояснил, что повышение пенсионного возраста – это «вопрос вторичный или даже третичный по важности». Он заявил, перед властью стоят первоочередные задачи – развитие экономики, здравоохранения, образования и поэтому рассматривать пенсионный вопрос нужно вкупе с ними, а не отдельно. «Есть множество моментов, которые надо учитывать», – добавил он, отметив, что все предложения по пенсионной реформе «формируются теми, чей годовой доход превышает 10 млн рублей». А годовой заработок обычных людей, по его словам, максимум 500 тысяч рублей. «Те, кто инициирует реформу, не знают, как живут те, у кого доход в 20 раз меньше», – отметил Шмаков. По его словам, пусть они сначала посмотрят, как живет население России, а потом формируют свои предложения.

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Планируется, что реформа стартует с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Первое чтение в Госдеме законопроект прошел 19 июля – документ был принят благодаря усилиям депутатов из «Единой России», все остальные фракции проголосовали против. Второе чтение запланировано на 24 сентября. Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В различных российских регионах прошли массовые протесты. Новые протестные акции по всей России планируется провести 2 сентября.

Напомним, в июне 92% участников опроса «Ромир» высказались против повышения пенсионного возраста в РФ. Согласно результатам последнего опроса исследовательского холдинга, 91,5% россиян считают неубедительной аргументацию властей в пользу повышения пенсионного возраста, а 93,7% не верят в повышение пенсий после реформы.

Сегодня перед началом думских слушаний, у входа в Госдуму прошла акция протеста против пенсионной реформы. На митинг вышли, по оценкам корреспондента РИА «Новый День», около 150 человек – представители КПРФ и других левых политических сил, а также активисты ряда общественных организаций. Кроме того, противники повышения пенсионного возраста встали в одиночные пикеты по периметру здания парламента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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