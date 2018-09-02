Путин не убедил: по России прокатилась новая волна протестов против пенсионной реформы

Сегодня десятках российских городов прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. Плакаты и лозунги наглядно продемонстрировали, что президент РФ Владимир Путин, поддержавший на минувшей неделе реформу и пытавшийся объяснить ее необходимость, не убедил общество. Участники митингов требовали отменить планы правительства РФ и отправить в отставку не только кабинет министров, но и главу государства.

Во Владивостоке активисты КПРФ заявили, что пенсионная реформа является очередным гвоздем, вбиваемым в гроб свободы, а чиновники и депутаты, законопроект о повышении пенсионного возраста достойны народного суда. Высказанная критика в адрес власти, правительства и партии «Единая Россия» вызывали бурную реакцию людей, а лозунг «Правительство в отставку» был подхвачен каждым оратором.

Все выступающие были едины– долой власть партии жуликов и воров! Долой либеральное правительство! Долой эту власть, каждый день промышляющую грабежом своего народа!

Массовые акции протеста прошли в Находке, Уссурийске, Кавалерово, Партизанске, Находке и еще более чем в 20 населенных пунктах Приморья, уточнили в пресс-службе краевого отделения компартии.

Сибирские города также не остались в стороне от протеста. Как сообщили в пресс-службе КПРФ, в Омске также потребовали отправить правительство Дмитрия Медведева в отставку. Участники акции активно комментировали выступление президента РФ о реформе и отмечали, что оно не оправдало ожиданий. Как сказал в своём выступлении первый секретарь омского обкома КПРФ Александр Кравец, «все аргументы президента – ложь и фальшь. Не лукавил Путин только в одном – когда говорил, что в 90-е годы, во времена разгула демократии катастрофически упала рождаемость. В остальном, всё – ложь! Президент встал на защиту олигархов!»

Депутат Государственной Думы Олег Смолин сказал, что: «Нет никакой необходимости повышать пенсионный возраст! Выходы из ситуации есть, их просто не хотят рассматривать, чтобы не ущемить карманы богатеев! В стране существует фонд национального благосостояния, в который «закачиваются» триллионы рублей. На что они расходуются? Нельзя допускать ухудшения жизни наших граждан! Дальше хуже просто некуда!»

При этом участники митинга заявили, что власть намеренно срывает референдум по пенсионной реформе. Секретарь Омского обкома КПРФ Андрей Алехин назвал эти действия «спецоперацией», целью которой является срыв плебисцита.

В Барнауле, вопреки ожиданиям различных экспертов и политологов, утверждавших, якобы обращение президента Путина к народу снизило накал протестных настроений в обществе, вышло не меньше людей, чем в ходе предыдущих протестных акций. В обкоме КПРФ уточнили, что дождливая, пасмурная погода не помешала организаторам собрать в сквере Германа Титова около 1500 человек. Как и в ходе предыдущих протестных митингов велся сбор подписей против пенсионной реформы. Также как и во многих других регионах России, ряд участников держали в руках плакаты с депутатами от «Единой России», проголосовавшими за повышение пенсионного возраста. На каждом из них крупными буквами было написано: «ПОЗОР».

В резолюции митинга его участники подтвердили требования, выдвигавшиеся в ходе предыдущих протестных акций. Бурными аплодисментами одобрения было встречено требование отставки правительства и президента Путина, который, как считают противники реформы, расписался в своей неспособности управлять страной в интересах большинства трудящихся.

Акции протеста с аналогичными требованиями также прошли в Екатеринбурге, Липецке, Брянске, Самаре, Ростове-на-Дону, а также Владимире, Астрахани, Новосибирске, Улан Уде и десятках других городов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.09.18

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