Жена Медведева зажигает под хиты Сердючки: «весело и с песнями подняли пенсионный возраст», язвят соцсети (ВИДЕО)

Жену премьер-министра России Светлану Медведеву заметили в числе вип-гостей афтепати после большого концерта-открытия Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна – 2018». Вечеринка прошла вчера вечером, ее открывал украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка. Он зажег публику так, что люди бросились в пляс и активно подпевали исполнителю. В соцсетях появилось видео с выступления Данилко, на котором запечатлена в том числе Светлана Медведева – жена главы кабмина пританцовывала и хлопала в ладоши.

Как отмечают наблюдатели, Сердючка спела на публичном концерте в России впервые за последние 5 лет. Глава жюри фестиваля композитор Игорь Крутой счел выступление Верки Сердючки смелым поступком, отметив, что давно на большой сцене в нашей стране не было такого артиста как Данилко.

Концерт посетила супруга главы правительства Дмитрия Медведева Светлана. Из-за этого, пишет «МК», Федеральная служба охраны (ФСО) превратила концертный зал в «спецобъект», усилив меры безопасности. После того, как в зале появилась Верка Сердючка, «важные» гости вскочили из-за накрытых столов и бросились к сцене, чтобы поближе разглядеть эпатажного артиста, появившемся перед публикой в своем привычном амплуа со звездой на голове. Среди тех, кто оказался прямо у сцены, была Светлана Медведева. Жена премьера простояла у сцены почти да самого завершения выступления Сердючки: Светлана Медведева пританцевывала, подпевала артисту, хлопая в ладоши. Из этого «стало очевидным, ради кого и чего супруга премьера в первую очередь прибыла на мероприятие», отмечает издание.

Ряд комментаторов в соцсетях язвительно пишут, что «жена Медведева тусит, развлекается» в то время, как обычные россияне пытаются переварить неприятные новости о пенсионной реформе, которую затеял ее муж и другие представители российские власти. «Весело, песенно подняли мы вам пенсии», – острят пользователи. Другие хвалят супругу главы правительства за внешний вид: «Выглядит отлично, похорошела».

Стоит отметить, что после 2014 года, несмотря на конфликт между Россией и Украиной, Данилко часто ездит в Москву на корпоративы и частные мероприятия, не афишируя свои поездки, чтобы, по его словам, «не дразнить ситуацию» и не спровоцировать гнев на Украине.

По его признанию, российско-украинские разборки на Сердючку никак не повлияли. «Понятно, что это ужасный конфликт, это политика. Но есть еще люди, и люди все равно отмечают юбилеи, женятся, выходят замуж, у кого-то жена украинка, муж русский, или наоборот. Поэтому, невзирая ни на какие мнения, правильно это или неправильно, мы всегда выступаем у людей, которые нас зовут», – ранее заявлял артист в интервью BBC. Данилко подчеркивал, что Россия с начала конфликта не изменилась: «В том, что касается людей, ничего не поменялось. Наоборот, появилось какое-то беспокойство, интерес – что у нас, что у вас». Что же касается ситуации на Украине, то Данилко относится скептически ко всем политическим новшествам, заявляя, что людей, поверивших в Майдан, обманули.

Москва, Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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