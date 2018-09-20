Мигранты в России превратятся крепостных

Попыткой остановить падающий снег назвала ведущий научный сотрудник ИНСАП Юлия Флоринская изменения в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Соответствующие поправки, которые, по версии МВД, направлены на сокращение правонарушений в сфере миграции, был одобрен накануне депутатами Государственной думы в первом чтении.

Как отметила эксперт, принятие законопроекта повлияет на получение статуса мигрантами. «Многие получают этот статус, чтобы не оформлять патент и не платить за него, – подтвердила Юлия Флоринская корреспонденту РИА «Новый День». – Если речь идет о фиктивном получении, человек, допустим, не по-настоящему женился, а для того, чтобы получить РВП (разрешение на временное пребывание) и три года жить и не платить за патент – значит, он перестанет это делать».

«Это все какое-то латание дыр абсолютно бессмысленное, а рецепт совсем другой: надо было сделать эту систему давно прозрачной, ясной, – считает она. – И тогда не надо делать людей крепостными. Потому что человек, у которого не фиктивный брак, может через два года решить, что он поедет на работу в другой регион – и что? Почему нельзя? Российские граждане ездят на работу, и на ПМЖ уезжают. Это неправильная система. Это система, которая пытается остановить падающий снег».

Законопроект, вносящий поправки в ФЗ о правовом положении иностранцев накануне был рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы. По словам замглавы МВД Игоря Зубова, ежегодно в органы внутренних дел обращается около 300 тысяч иностранцев с просьбой дать им статус временного проживания. В 2017 году около 70 тысяч из них (23% от общего числа) объяснили это желанием воссоединения с супругами в льготном порядке без учета квот, которые выделяются субъектам РФ. В 2018 году вне квоты такой статус получили уже 35% от общего числа подобных заявителей. Кроме того, по его словам, иностранцы мотивируют желание переехать в РФ наличием в России недееспособных близких родственников – однако, получив РВП, отправляются прямиком в Москву на заработки, и никаких отношений с этими родственниками не поддерживают.

Москва, Татьяна Дорофеева

Общество. Другие новости 20.09.18

Желтая коробчка, которая заменит бригаду водолазов, – в Екатеринбурге испытывают подводный дрон для нефтяников (ФОТО, ВИДЕО). / В Ноябрьске достроят замороженнные долгострои. / Губернатор Комарова хочет возить в Югру фрукты из Сирии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»