В 2019 году россияне в честь праздников отдохнут 36 дней. График

Российское правительство утвердило график выходных дней на 2019 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Согласно документу, новогодние каникулы продлятся 10 дней: россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Уточняется, что выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.

«Таким образом, в 2019 году будет десятидневный отдых с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, двухдневный отдых с 23 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, трехдневный отдых с 8 по 10 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня, пятидневный отдых с 1 по 5 мая, совпадающий с праздником весны и труда, четырехдневный отдых с 9 по 12 мая, совпадающий с празднованием Дня Победы, 12 июня – День России, трехдневный отдых с 2 по 4 ноября, совпадающий с Днем народного единства», – говорится в тексте постановления.

Праздничные выходные дни в 2019 году:

30 декабря 2018 года – 8 января 2019 года – Новогодние каникулы, Рождество;

23-24 февраля – День защитника отечества;

8-10 марта – Международный женский день;

1-5 мая – праздник весны и труда

9-12 мая – День Победы;

12 июня – День России;

2-4 ноября – День народного единства.

Таким образов в честь праздников в 2019 году россияне отдохнут 36 дней (без учета 30 и 31 декабря 2018 года).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.10.18

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