300 сайтов были заблокированы за подсказки, как обмануть коммунальщиков

Роскомнадзор заставил интернет-ресурсы удались информацию о способах хищения коммунальных ресурсов. Те сайты, которые этого не сделали, были заблокированы.

В общей сложности ведомство выявило около 2 тысяч страниц с информацией о продаже и способах использовании технических устройств (в т.ч. магнитов), которые могут остановить или каким-либо образом вмешаться в работу счетчиков воды, газа, электричества.

В Роскомнадзоре посчитали, что вмешательство в работу приборов учета коммунальных ресурсов является способом хищения. Суд регулятора поддержал.

«В настоящее время 1,7 тысяч интернет-ресурсов самостоятельно удалили доступ к противоправной информации, 300 заблокированы за неисполнение судебных решений», – сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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