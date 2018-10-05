российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 октября 2018, 17:07 мск

Новости Общество

300 сайтов были заблокированы за подсказки, как обмануть коммунальщиков

Роскомнадзор заставил интернет-ресурсы удались информацию о способах хищения коммунальных ресурсов. Те сайты, которые этого не сделали, были заблокированы.

В общей сложности ведомство выявило около 2 тысяч страниц с информацией о продаже и способах использовании технических устройств (в т.ч. магнитов), которые могут остановить или каким-либо образом вмешаться в работу счетчиков воды, газа, электричества.

В Роскомнадзоре посчитали, что вмешательство в работу приборов учета коммунальных ресурсов является способом хищения. Суд регулятора поддержал.

«В настоящее время 1,7 тысяч интернет-ресурсов самостоятельно удалили доступ к противоправной информации, 300 заблокированы за неисполнение судебных решений», – сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.18

Норвежец откроет турфирму для иностранцев, желающих отдыхать в Крыму. / На экс-балетмейстера Тамаза Вашакидзе написали встречное заявление в полицию – за избиение. / Сенат США подарил Порошенко признание голодомора геноцидом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Роскомнадзор

Россиянам позволят контролировать использование их персональных данных

Роскомнадзор пригрозил Apple санкциями

Хакеры вынесли «последнее предупреждение» Роскомнадзору на сайте Россотрудничества

От блокировки Telegram пострадали 400 сторонних ресурсов

Роскомнадзор хочет стать выше судов: эксперты раскритиковали приказ ведомства о блокировках

Операторы получают поддельные письма от Роскомнадзора о грозящих проверках

Facebook проверят на соответствие российским законам

Роскомнадзор предлагает запретить биоидентификацию детей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Недвижимость, Общество, Россия, Технологии, Экономика, Роскомнадзор,

Новости партнеров