Россиян переведут на электронные паспорта за их счет

Российское правительство намерено приступить к планомерному переводу россиян с бумажных на электронные пластиковые паспорта, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

По замыслу авторов проекта, электронное удостоверение личности объединит в себе несколько документов: паспорт как таковой, СНИЛС, водительские права, полис медицинского страхования и другие личные данные. Кроме того, решено создать единый реестр данных всех жителей страны.

Существует множество преимуществ такого подхода. Так, пластиковый паспорт поэтапно даст каждому россиянину доступ ко всем государственным реестрам и государственным услугам, а запись об оказании этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде. Кроме того, пластиковый носитель куда более долговечен, чем его бумажный аналог.

Предполагается, что электронный паспорт будет сделан в виде пластиковой карточки с фотографией и интегрированным электронным чипом. Стоимость реформы оценивается в 114,5 млрд рублей до 2024 года. Правительство рассчитывает возместить расходы на ее проведение за счет граждан, путем взимания государственной пошлины на получение нового вида паспорта.

Начать переход на электронные паспорта планируют с 2021 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.10.18

Ураган на Урале: тысячи человек без света, повалены деревья и рекламные щиты (ФОТО). / Экономист РАН: ВСМ Екатеринбург – Челябинск не оправдает затрат. / Швыдкой поручился за беспристрастность голландского суда в споре России и Украины за скифское золото. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»