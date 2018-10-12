Центробанк лишил лицензии московский «ПИР Банк»

Банк России сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у «ПИР Банка». По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 296 место в банковской системе РФ.

По данным регулятора, банк неоднократно нарушал нормы законов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, ПИР Банк на протяжении длительного времени находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением транзитных сомнительных операций.

Центробанк неоднократно применял меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

«В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО ПИР Банк лицензии на осуществление банковских операций», – говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«ПИР Банк» является участником системы страхования вкладов. Клиенты банка имеют право на компенсацию в размере 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей. По данным Агентства по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 26 октября 2018 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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