Москалькова хочет поднять возраст для получения оружия

В России после керченской трагедии необходимо поднять вопрос об увеличении возраста для получения оружия с 18 до, минимум, 25 лет. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Я думаю, очень важно сегодня рассмотреть вопрос, чтобы поднять возрастной ценз для права на приобретение оружия – человеку должно быть не менее 25 лет. Как можно доверить оружие в 18 лет человеку, который не имеет социального опыта и, может быть, даже еще устойчивого морально-нравственного ориентира в жизни?" – заявила Москалькова после посещения Керченского политехнического колледжа, где она встречалась со студентами и преподавателями.

Фото с сайта уполномоченного по правам человека в РФ

По мнению наблюдателей, омбудсмен, предлагая поднять возраст для получения оружия, не учитывает тот факт, что призывной возраст в России наступает в 18 лет. Присягнувшего военнослужащего учат метко стрелять, чтобы в случае необходимости убивать по приказу, защищая интересы родной страны. Как быть со стрельбой, в том числе стендовой и пулевой, с биатлоном как спортивными дисциплинами? Выходит, необходимо увеличивать призывной возраст, а ряд спортивных дисциплин будет доступен только зрелым людям с богатым «социальным опытом и устойчивыми морально-нравственными ориентирами в жизни».

Как писал «Новый День», 17 октября 18-летний студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. После атаки он покончил с собой. В результате нападения погибли 20 человек, еще около 50 получили ранения.

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 23.10.18

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