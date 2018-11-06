Власти РФ решили взять мессенджеры под полный контроль

Российское правительство разработало законопроект о правилах пользования мессенджерами, пишут «Известия» со ссылкой на документ. По замыслу авторов законопроекта, сервисы будут доступны только при оформлении аккаунта с привязкой к номеру телефона. Кроме того, предлагается обязать сотовых операторов отслеживать и вносить в базы данных сведения о том, какими приложениями предпочитают пользоваться для общения их клиенты. Заняться проверкой корректности номера предстоит администраторам мессенджера. На ответ сотовому оператору будет отводиться всего 20 минут.

Предполагается, что тем, кто уже пользуется приложениями, не придется проходить идентификацию, если информация оператора и сервиса совпадет. При изменении данных пользователь должен будет снова пройти идентификацию. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, анонимное использование мессенджеров мешает расследовать преступления. «Нынешнее постановление правительства – необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», – отметил он. По его мнению, во время переписки важно знать, «кто на самом деле на другом конце линии».

Если же сотовый оператор ответит мессенджеру, что в его базе номеров нет такого клиента, идентификация будет считаться не пройденной. В этом случае сервис должен отказать человеку в своих услугах. Также верификация не будет считаться состоявшейся, если сотовая компания не даст организатору мессенджера информацию о клиенте в течение 20 минут, отмечается в документе. За неисполнение этих правил для владельцев сервисов мгновенных сообщений предусмотрена административная ответственность, подчеркнул Александр Жаров.

По словам Александра Жарова, для взаимодействия между оператором и организатором мессенджера потребуются очень небольшие средства или не потребуются совсем. Кроме того, у компаний уже имеются всё необходимое оборудование и технологии для реализации условий постановления, отметил он.

В проекте постановления отмечается, что он вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Эксперты скептически отнеслись к инициативе. Так, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что с проблемами могут столкнуться иностранцы с SIM-картами своих стран. Кроме того, может начаться незаконная продажа SIM-карт зарубежных операторов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.11.18

«Левый фронт» и КПРФ отметят 7 ноября митингами и шествием. / В России хотят в два раза сократить число магазинов с алкоголем. / «Единая Россия» заявила о несогласии с Ольгой Глацких, а комсомол потребовал ее уволить. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»