Медведев привязал мессенджеры к номерам телефонов

Правительство РФ утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Сервисы будут доступны только тем, на кого оформлен номер телефона. Обновленные правила вступят в силу через 180 дней. Проверка корректности номера будет возложена на администраторов мессенджеров. А на ответ с подтверждением номера оператору сотовой связи дается 20 минут.

Кроме того, сотовых операторов обязали вести базы данных, в которых будут храниться сведения о том, какими приложениями пользуются клиенты для переписки. Те, кто уже пользуется приложениями, не смогут пройти идентификацию при конфликте информации оператора и сервиса. При изменении данных пользователь должен будет снова пройти идентификацию.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, анонимное использование мессенджеров мешает расследовать преступления. В свою очередь, эксперты скептически отнеслись к инициативе. Так, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что с проблемами могут столкнуться иностранцы с SIM-картами своих стран. Кроме того, может начаться незаконная продажа SIM-карт зарубежных операторов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.11.18

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