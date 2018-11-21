В Госдуме предложили заменить ЕГЭ на систему проверки знаний с помощью блокчейн-технологии

Единый государственный экзамен имеет много недостатков, а потому его стоит заменить на систему раннего выявления талантов у учеников, основанную на блокчейн-технологии. С таким предложением выступил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

В письме министру просвещения России Ольге Васильевой депутат указывает на то, что, по мнению большинства родителей и педагогов, система федеральных образовательных стандартов, нуждается в доработке, передает РИА «Новости».

«Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ», – пишет Чернышов.

Парламентарий напомнил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой письменный тест, который был придуман в США для проверки уровня образования детей с отклонениями в развитии. Этот факт нравится далеко не всем.

«В связи с этим более оптимальным, по моему мнению, будет вариант замены ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников. Оценивать способности ребенка можно с помощью трех компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью», – отметил Чернышов.

Для проверки знаний и способностей учеников депутат предлагает внедрить блокчейн-технологию, которая позволяет с «математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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