Совфед предложил Госдуме увеличить возраст покупки оружия

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о повышении возраста покупки оружия с 18 лет до 21 года. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Из него следует, что россияне наделяются правом на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, газового, спортивного, охотничьего и сигнального оружия по достижении возраста 21 года.

Исключение предлагается сделать для целого ряда категорий граждан. Среди них – военнослужащие, в том числе демобилизованные, лица, осуществляющие охоту для обеспечения ведения традиционного образа жизни, проживающие в районах Крайнего Севере, Сибири и Дальнего Востока, а также спортсмены, готовящиеся к соревнованиям по стрельбе.

Кроме того, ограничения не должны коснуться тех, кто уже оформил лицензии на приобретение и владение соответствующими видами оружия.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.18

В Крыму повторно задержан адвокат религиозных экстремистов. / В Париже из-за акций протеста закрывают вузы и туристические объекты. / В 40-й больнице пройдет день открытых дверей в сосудистой хирургии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»